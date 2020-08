Amellett érvelhetünk, hogy a Ferrari 812 Superfast neve nem valami fantáziadús, de ez ne terelje el figyelmünket arról, hogy egy nagyszerű gépről beszélünk, amely az egyik utolsó (és legjobb) V12-es szívómotorral ellátott szuperautóként vonul majd be a történelemkönyvekbe.

A videóban látható példányba azért a vásárlás után is belenyúltak, ezzel megőrízve eredeti külsejét, de mégis személyes hangulatot adva neki. Konkrétan a Novitec lejjebb ültetett felfüggesztéséről és a Vossen elől 21, hátul 22 colos felnijeiről beszélünk.

Ennyiben ki is merül a tuningmunka, bár nem mintha a 812 Superfastnek több erő kellene, hű marad bugyuta nevéhez 800 lóerővel és 718 Nm-ével 6,5-literes V12-es szívómotorjából. Ezt a mennyiséget egy hétsebességes duplakuplungos váltó küldi a hátsó kerekekre villámgyorsan ugrálva a fokozatok között.

Galéria: Ferrari 812 Superfast Vossen felnikkel

35 Fotó

Bár alapból 1744 kilós, az F12 Berlinetta utódja horzsolóan gyors, 2,9 mp alatt százon van és akár a 340 km/h-t is elérheti. Az autót a fenti videóban és a galériában, melyeket a Vossen készített, még tüzetesebben meg lehet vizsgálni.

Autógyűjtők nemrég valóságos hajtóvadászatot indítottak Szaddám Husszein fiának Ferrari F40-ese után. Végül kiderült, az autó továbbra is Irakban van, és nemrég fel is lett újítva. Így szól most: