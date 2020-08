Ez a tavaly, a New Yorki Autószalonon való hivatalos bemutatója előtt leleplezett Mercedes-AMG GLC 63 S Coupe a Lorinser által lett tuningolva, a külsején és a teljesítményén is csiszoltak. Kezdjük utóbbival, mert ez igen komoly lett: 591 lóerőre és 826 Nm-re emelték. A 2499 euróba (kb. 835 ezer forintba) kerülő csomag az AMG GLC 63-ra és a 63 S-re is kérhető.

A 4,0-literes V8-as biturbó, mely az egész GLC 63 sorozatot hajtja, 510 lóerőt és 700 Nm-t ad le az S variáns esetében, szóval bár konkrét adatokat erről nem tett közzé a cég, az alap GLC 63 S Coupehoz képest, mely 3,8 mp alatt van százon és 280 km/h-s a végsebessége, komoly fejlődés várható.

A Mercedes W140, W124 és 190 szellemét megidéző LM2R alufelnik, melyeket már korábban megmutattak, mind az SUV, mind a Coupe verzióra elérhetők. A galériában szereplő darabon 21 colosak, ezüst és fekete színben kérhetőek 2900 eurós áron.

