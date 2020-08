Pár hete feltűnt egy kék, szénszálas karosszériájú Koenigsegg Regera, amely nemrég Nagy-Britanniába lett szállítva. Most a tulajdonos család egy tagja a The Supercar Driverrel ült le, hogy kibeszéljék a szuperautót, hogy rendelték meg és vették át.

Az első szembeötlő dolog ezen a Regerán kék festése. A tulaj szerint speciális, kékre színezett karbonról van szó, melynek lakkozásában gyémántok vannak, hogy a napon szebben csillogjon. A szegélyek 24 karátos aranyból vannak, a Koenigsegg dolgozói kézzel helyezték ezeket fel.

Egy testre szabott Regerát vásárolni nem annyi, hogy az ember besétál a szalonba, kitölt egy csekket, átveszi a kulcsot és helló. A tulajdonos szerint a rendelés és a kiszállítás között 3 év telt el, ezalatt többször elment a Koenigsegg gyárába, megnézni, hogy haladnak és megbizonyosodni, hogy a legkisebb részletek is tökéletesek, pl. hogy minden aranycsavar úgy készült el, ahogy szereti.

Szintén érdekes, hogy ez az első aranyra festett keréktárcsájú Koenigsegg Regera, de a Ghost Package is felkerült rá, ami egyedi aerodinamikai elemeket és felfüggesztést tartalmaz. A tulajdonos családjának korábban egy Agera R-e is volt, emiatt szerették meg a svéd márkát. Bár valószínűleg mi is megszeretnénk a Koenigseggeket, ha lenne egy Ageránk…

Tavaly hatalmas sikernek bizonyult a majd 20 éves téli álmából felkeltett Toyota Supra, 2021-ben pedig tovább bővítették a kínálatot, erről szól az alábbi videó: