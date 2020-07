Lehet, hogy a 2020-as Chevrolet Corvette Stingraynek nincsenek világverő számai, így is remekül gyorsul, ahogy az alábbi videó bemutatja. Az alábbi C8-as Corvette a Speed Phenom nevű youtuberé, teljesen gyári. Korábban párszor már kivitte pályákra, most pedig először gyorsulási versenyeken is kipróbálta.

Lehet, hogy ez a legjobb terep az autó gyorsulásának vizsgálatára, a videós azonban nehezen tudta kipörgés nélkül elrajtoltatni a kocsit. Mivel nem volt elégedett a 4 mp körüli százas sprinttel, az utcán is megmérte, mit tud a Corvette.

Meglepő módon ilyen körülmények között nem volt gond a tapadással, nagyszerű teljesítményszámokat produkált, egyszer 2,6, többször pedig 2,7 mp alatt véve a 100 km/h-t. A youtuber legjobb negyedmérföldes ideje 10,95 mp volt.

Érdemes megjegyezni, hogy ezeket a számokat az autó saját fedélzeti adatrögzítő egysége rögzítette, és bár ennek saját GPS jelvevője van, a kommentek között vannak, akik szerint kicsit optimista. Még ha kicsit pontatlan is azonban, más független mérőeszközökkel folytatott kísérletek alapján igenis képes a 2.7 mp-es százas sprintre a Corvette C8.

