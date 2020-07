A világ legjobb hiperautói közül kettő, a Bugatti Chiron és a Porsche 918 Spyder mérte össze erejét egy gyorsulási versenyen. A svájci, erre a futamra felhúzott eseménynek volt győztese – de nem áruljuk el, ki volt az.

A Ferrari LaFerrari és a McLaren P1 riválisaként ismert 918 egy villamosított szuperautó egy hiperautó teljesítményével. Nulláról százra 2,5 mp alatt ér és 344 km/h-ig tud jutni, hála 4,6-literes V8-as szívómotorjának és két villanymotorjának, melyek összesen 875 lóerőt és 1280 Nm-t adnak neki.

A Chiron kb. 300 kilóval nehezebb nála két tonnájával, de brutális az erőfölénye. Ahogy már mindenki tudja, egy 8,0-literes W16-os van benne négy turbóval, villamosítás nélkül. Ezzel kevesebb, mint 2,5 mp alatt éri el a százat és 420 km/h-nál is csak a limiter miatt áll meg.

Az alábbi videóban 2:30-nál indul a futam, de aki nem ugrik egyből oda, megnézheti a 918-at egy Pagani Huayra ellen is. Egy másik 918-as egy Bugatti Veyront is kihívott, ám annak a sofőrje elszámította a rajtot és utána már nem is adott bele apait-anyait a futamba.

A Bugatti Chiron Pur Sport esetében az volt a szempont, hogy egy versenypályán is megállja a helyét. Ezt sehol máshol nem lehet jobban tesztelni, mint egy versenypályán, íme egy összefoglaló a gyártó tesztnapjáról.