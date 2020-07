A Mercedes-AMG-nél, amennyiben egy autó öregedni kezd, nem vágják ki a katalógusból, inkább fejlesztik. Pontosan ez történt a gyártó szuperautójával, a GT-vel is. Miután bemutatták a 730 lóerős Black Seriest, a gyártó egy lapáttal rátett, és újra leleplezték a GT-t, amit már ismerünk. Csakhogy ez a GT Coupe és Roadster más, mint az eddigiek, kezdésnek V8-asa 476 helyett már 530 lóerős.

Ráadásul ez még a „gyengébb” változat, akinek ez még mindig nem elég, annak ott van a GT R 585, és a Black Series 730 lóerejével. Alapfelszereltségként jár ezentúl az AMG Ride Control felfüggesztés állítható lengéscsillapítóval, elektromos diffivel, vörös kerámiafékekkel. Kiegészítőként többek között hátsókerék-kormányzás is elérhető.

Nem olcsó mulatság azonban a dolog, az olcsóbb kupéváltozat 119 079 eurótól, azaz kb. 40 millió forinttól indul. Novemberben debütál a kereskedésekben az új verzió, és mellékesként azt is érdemes megjegyezni, hogy a GT S változat értékesítése ezzel be is fejeződik.

