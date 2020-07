Nem sokkal a frissített 5-ös sorozat és M5-ös BMW leleplezése után az M-részleg egy kisebb szekérnyi alkatrészt jelentett be a prémiumszedánokhoz. Ezek nagy része könnyűsúlyú szénszálas elem, elől egy újféle splitter és hűtőrács kérhetőek. Az M Performance a tükörtokokat, az oldalszoknyákat is karbonból készítette.

Galéria: BMW M Performance Parts für M5 Competition (2020)

31 Fotó

Hátul a lökhárító szegélye is besötétült, új diffúzort választhatunk többféle spoiler mellett, új tanksapkát és karbon vagy krómozott kipufogócsöveket is ajánl a cég. Az M részleg új fékbetéteket, saját fejlesztésű felfüggesztést is piacra dobott, illetve készítettek a dízeles változatokra egy új kipufogórendszert.

Galéria: BMW M Performance Parts für BMW 5er (2020)

31 Fotó

Az 5-ös sorozatra 4 új felniszett érkezett 19 vagy 20 colos méretben, míg az M5-ös és az M5 Competition egy exkluzív 20 colos kovácsolt verziót kapnak mattszürkére festett, Y-alakú küllőkkel. A beltér sem maradt ki a jóból, az M Performance új, többféle borítással kérhető kormánykereket adott az 5-ös sorozatnak a rozsdamentes acélpedálok és lábtartó mellett. Az új elemek többsége az 5-ös BMW és az M5-ös piacra kerülése után azonnal elérhető lesz.

A BMW M, avagy a BMW motorsport részlege már évtizedek óta szállítja a németeknek a megbízható izomautókat. Az alábbi videóban egyik legújabb modelljük, az M2 CS mutatkozik be.