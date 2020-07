A Mercedes-Benz komolyan hisz a kisáruszállítók és kisbuszok jövőjében, ezért folyamatosan újították ezen modelljeiket és az EQV prémium villanyautót is bevezették. Most a T-osztály következik, egy olyan sorozat, ami a V-osztály alá érkezik 2022-ben. A kompakt kisbusz családok és telekocsi-szolgáltatók felé lesz hirdetve és azonnal fel lehet ismerni majd, hogy a Mercedes-Benz flotta tagja.

„A T-osztály új külsejével a praktikusság és a vonzalom fúzióját érjük el. Egyedi tervezési filozófiánkkal egy attraktív családi társat készítettünk, mivel a T-osztály designjával, méreteivel és értékével is le fog mindenkit nyűgözni.” – magyarázta Gorden Wagener, a Daimler főtervezője.

A Renault-Nissan-Mitsubishi szövetséggel együtt fejlesztett T-osztály „vonzó ár-érték arányt” és tágas utasteret ígér, amely nem lesz a kényelem rovására. A szélesre nyitható tolóajtók megkönnyítik a ki-beutat mindkét oldalon.

A belsőégésű motorok mellett elektromos hajtáslánccal is kapható lesz, így azokat is bevonzhatja majd, akik elektromos kisbuszt keresnek. Mellékesen a gyártó a Citan megújulását is bejelentette, de egyelőre nem mondták, ez mikor esedékes a Renault Kangoo átmatricázott változatánál. Azt viszont tudni, hogy ez is a szövetséggel együtt lesz fejlesztve.

A Mercedes-Benz egyik legnépszerűbb modelljének, a C-osztálynak a következő generációját teszteli a Nürburgringen, erről szól az alábbi videó: