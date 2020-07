A Maserati nagyteljesítményű kínálata terjeszkedik, a gyártó ugyanis közzétette első kedvcsinálóját a Ghibli Trofeóról és a Quattroporte Trofeóról. Az augusztus 10.-re ütemezett bemutatójú csúcsmodellek a 2018-ban leleplezett Levante Trofeo nyomvonalában haladnak.

A Maserati nem sokat mondott a szedánokról, de a Levante Trofeóban egy 3,8-literes V8-as biturbó van 590 lóerővel és 730 Nm-rel. A crossover ezzel 3,9 mp alatt van százon és 300 km/h feletti a végsebessége.

Hogy ez a motor lesz-e a mostaniakban is, kérdéses, mivel nemrég cikkek jelentek meg arról, hogy a Maserati ki szeretné vezetni a Ferrari-motorokat modelljeiből és inkább saját 3,0-literes V6-osukra, a Nettunóra hagyatkoznának. Ez hajtja majd az MC20 sportkocsit, amiben 630 lóerőt és 730 Nm-es nyomatékot generál. A Levantéban és a Quattroportéban a hírek szerint 530 és 580 lóerőre lesz képes.

Akármi is legyen benne, az új Trofeo variánsok agresszív külsővel rendelkeznek majd. Bár a kedvcsináló nem árul el sokat, a Levante Trofeo fekete hűtőrácsa és a sportos légbeömlők a méhkasmintázattal átkerülhetnek, emellett masszív kerekek, szénszálas elemek és négy kipufogócső is lehet rajtuk. A modellek belül is kaphatnak némi nyalánkságot, mint a Trofeo hímzéssel ellátott sportülések.

