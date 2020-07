Az Audi Q5 Sportback tesztjei már pályán folytatódnak, mégpedig a Nürburgringen az alábbi kémfotók alapján. A prémium crossover-coupén, mely a Mercedes-Benz GLC és a BMW X4 kihívója nem akarta nagyon megmutatni magát, még a hátsó ablakokon is álca volt.

Galéria: 2021 Audi Q5 Sportback new spy photos

31 Fotó

A júniusban bemutatott frissített Q5-ös sikkesebb verziója lesz az első Q5 Sportback, lejtett tetővel, más hűtőráccsal és új első-hátsó lökhárítóval különbözteti meg magát az eredetitől első pillantásra, ezen felül új hátsó lámpa, kisebb raktér és kevesebb fejtér a hátsó utasoknak az, amire számíthatunk, kicsivel több pénzért.

Az utastérrel nem babráltak még, de valószínűleg az új Q5-ösre fog hajazni, az egyetlen nagy különbség az új kárpit lehet. Digitális műszerközpontja a különálló infotainment rendszer mellett áll majd, de lesz okostelefon-interfész, hangvezérlés, prémium hangrendszer és egy rakás biztonsági technológia is.

Az új Q5-ös kölcsönadja majd motorkínálatát a Sportbacknek is, a kínálatban egy 362 lóerős 2,0-literes hibrid is ott lesz, de egy 349 lóerős SQ5 Sportback is várható – aki azonban RS változatra vár bármelyikből, az sokat fog még várakozni.

Az Audi 2019 végén nagyszabású felújításba kezdett, már ami autóparkjukat illeti, ez alól az RS 7 Sportback sem lehetett kivétel. Íme egy hosszabb videó, mely alaposan bemutatja az újdonságokat.