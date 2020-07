Egy xXx Performance nevű német tuningcég egy olyan ferdehátún dolgozott, amin nem sokan szoktak: a VW e-Golfon. A műhely először új keréktárcsákat szerzett be, ezek 19 colosak és a Nexen gumijait hordják, ezzel csökkentve az autó tömegét és javítva a kezelhetőséget.

Ennek magában nem sok hatása lenne azonban az autó kezelhetőségére, így az ST X lengéscsillapítóit is beszerelték, ez lejjebb ülteti az e-Golfot, ami szintén jót tesz az irányításnak, de jobban is néz ki tőle. A galériába került darab egy figyelemfelkeltő, a céget hirdető festést is kapott.

Az utastér szinte teljes kifosztásra került, az üléseket pedig áthozták a hibrid Golf GTE-ből. Az xXx Performance német sajtóközleménye alapján a hajtásláncot is fejlesztették, de nem írták le, mennyire.

Emlékeztetőül, az e-Golf hamarosan búcsúzik, hisz helyét az ID.3 veszi át a VW elektromos ferdehátújaként. Ettől még ez volt a gyártó legsikeresebb villamosított modellje, idén januárig 104 ezer darabot adtak el belőle.

