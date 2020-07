A fenti fura Toyota RAV4-es akár egy olyan építő kreálmánya is lehetne, aki átlagos autókból csinál limókat, azonban ez a cég takaokai gyárának a munkásaitól származik. A japán Car Watch nevű weboldal látogatta meg őket nemrég, akkor szembesültek azzal, hogy egy 200 alkalmazottból álló csoport limuzint csinált egy RAV4-esből szabadidejükben.

Ez nem egyszerű feladat. Sok idő ment el arra, hogy az SUV vázát meghosszabbítsák, hogy teljesen működőképes legyen így is a modell. A végeredmény 7,9 méter hosszú és nagyon fura lett. Mivel a dolgozók a RAV4-es első és hátsó ajtaját meghagyták gyárinak, a középre tett meghosszabbított szakasz eléggé elüt a vonalaktól és a tető alakja is eléggé eltorzul, de ez egy ilyen terv esetében várható is.

Belül a műszerfalra bőrt húztak, új üléseket viszont nem tettek bele, ehelyett a hátsó utasoknak lett jóval több lábterük – annyival, hogy még lábtartókat és egy faasztalt is tudtak eléjük tenni, ami tökéletes pezsgőzésre. A projektben részt vevők nem a Toyota kérésére, hanem saját kezdeményezésből vágtak bele a dologba.

