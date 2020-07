Elon Musk elismerte, hogy a jelenlegi Tesla modellek túl drágák, és belengette, hogy a cég egy új belépőszintű darabon dolgozhat majd. Egy elemzőkkel és befektetőkkel tartott, a negyedéves jelentésüket kiértékelő konferenciahívásban Musk elmondta, a Tesla modelljeinek magas árán javítani kell valahogy:

„Fontos, hogy megfizethető legyen az autó, amennyiben nem teszünk ennek érdekében, nem fogjuk tudni teljesíteni a küldetésünket. Az, ami leginkább idegesít engem abban, ahol jelenleg tartunk az az, hogy az autóink nem elég olcsóak. Ezen változtatnunk kell.”

A Tesla jelenlegi belépőszintű modellje, a Model 3 is tízmillió forint felett van itthon, és bár ez nem sok a kapott technológiáért, teljesítményért és hatótávért, így is jóval több, mint amit az új autót vásárlók hajlandóak költeni, főleg, ha jó, alapszintű belsőégésű modelleket ennek a feléért is kapni, írja a Business Insider. Muskot arról is megkérdezték, lesz-e ennek fényében új, belépőszintű Tesla, és bár konkrét dolgokba nem tudott belemenni, jelezte, hogy ennek a lehetősége igen nagy:

„Nem igazán tudok a már bejelentett darabokon túl bármi tervet mondani, ezt meghagynám a termékbemutatókra, de van értelme feltételezni, hogy valamikor egy kompakt és egy nagyobb kapacitású modellel is jelentkeznénk. Egyelőre azonban a 3-mal, az Y-nal, a Cybertruckkal és a Semivel kell nagy utat bejárnunk.”

A Tesla a Model Y nevű SUV-val szeretné még jobban maguk felé borítani az amúgy is nekik kedvező villanyautó-piacot, és tekintve, hogy fél évvel a tervezett előtt tudták piacra dobni, minden esélyük megvan erre, ezt ünneplik a következő videóval.