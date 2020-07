A BMW M340i xDrive Touring kombi európai piacra kerülését egy, a BMW Individual által megálmodott különleges sorozattal ünnepli a cég. Mindössze 340 darab készül belőle, és először egy, a BMW spanyol részlege által készített képsorozaton nézhetjük meg jobban. Sok dolog van, ami különlegessé teszi őt, a legszembetűnőbb sötétszürke színe, melyet az ablakok körül fekete szegély ellensúlyoz.

Galéria: BMW M340i xDrive Touring First Edition

21 Fotó

Az M340i xDrive Touring First Edition az M-részleg 19 colos alufelnijein robog, amely mögött jó sok hely van a saját készítésű vörös sportfékeknek, de egy új diffúzor is helyet kap rajta. Belül is több újdonság van, pl. a BMW Individual bőrkárpitja, amiből még a műszerfalra is jutott.

Ahogy egy limitált BMW-től elvárható, itt is olyan alapfelszereltséggel találkozunk, ami normál esetben csak a kiegészítőknél található meg, ezek között az M állítható felfüggesztése, a parkolási segéd, a vezeték nélküli töltő, a HiFi hangrendszer és sokan mások találhatóak.

Kiegészítők is lesznek, a galériában szereplő darab lézerfényeket és tolatósegédletet is kapott, amely az út utolsó 50 méterére emlékezve magától halad visszafelé. Végül, az M340i Touringba egy 3,0-literes sorhatos turbómotor került 374 lóerővel és 500 Nm-es nyomatékkal Európában.

Megérkezett az első hivatalos videó a BMW Concept i4-ről, amely elkészülte után komoly fegyver lehet majd a bajor gyártó kezében.