A Bugatti leállította második modelljéről szóló megbeszéléseit és az év hátralévő részében inkább pénztartalékaik megóvására koncentrálnak. Ennek ellenére Stephan Winkelmann, a cég elnöke szerint imidzsük és a márka ismertsége elvileg lehetővé teszi egy másik, praktikusabb és megfizethetőbb modell elindítását, mint a milliárd forintos Chiron hiperautó.

Winkelmann szerint azonban jelenleg leggazdagabb vásárlóik sem állnak készen arra, hogy ennyi pénzt kiadjanak egy hiperautóra. Az Autonews Europenak így nyilatkozott: „Egyelőre félretettük az ötletet. A jelenlegi gazdasági helyzetben a fizetőképességünk megőrzése az elsődleges.”

Novemberben a Bugatti fejese még azt mondta, esetleges második modelljük egy elektromos GT vagy crossover lehet, négy üléssel és 500, illetve egymillió euró közötti áron. Semmiképpen sem szedán vagy SUV azonban, és a hátsó üléseket úgy terveznék, hogy gyerekek is elférjenek bennük: „Nem ugrunk fel az SUV-vonatra, mást akarunk csinálni, de az autó szedán se lesz.” – mondta a cég egyik forrása.

Egy másik modellel a francia gyártó évi gyártási darabszáma kevesebb, mint százról 900-ra is nőhet, így munkaerő- és kapacitásbővítésbe is kellene fektetniük. Tavaly a Bugatti gyártási, bevételi és eladási rekordot is döntött, mondta el Winkelmann, de részletekbe nem bocsátkozott.

A Bugatti Chironnak rengeteg különleges kiadása készült már, ezek közül a legújabb a Pur Sport, mely elsősorban áramvonalas formájával igyekszik hódítani.