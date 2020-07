A Hennessey új kipufogórendszerét elkezdte új generációs Corvette-ekbe szerelni, így kidobtak egy videót, ami bemutatja az egész szerelési folyamatot. Az amerikai középmotoros sportkocsira új kipufogórendszert rakni igen aprólékos folyamat, amihez szakértelem és megfelelő eszközök szükségesek, ezért a texasi tuningcég azt ajánlja, szakmabelit bízzunk meg a feladattal.

Aki szereti a csináld magad dolgokat, az azonban maga is elintézheti a dolgot, ezzel is spórolva rajta. Aki a Hennesseyre bízná a dolgot így is és az első száz megrendelő között van, 2995 dollártól (880 ezer forinttól) kell búcsúznia, a kb. 1000 darabos készet többi darabja 3495 dollárba (kb. 1 millió 30 ezer forintba) kerül majd.

A Hennessey texasi gyárában kézzel gyártott rendszer rozsdamentes acélból készült, így 5 kilóval könnyebb az eredetinél, emellett a 6,2-literes V8-as erejét 516 lóerőre és 663 Nm-re emeli, no és a hangja sem utolsó.

Korábban az új kipufogórendszert 330 km/h-s tempón tesztelték, valódiságát egyedi sorozatszámok bizonyítják. Az eredeti vásárló emellett életre szóló garanciát is kap a megrendelés után 3-4 héttel kiszállított (hetente 20 darabot gyártanak) kipufogóra.

A Lucid Airt sokan a Tesla Model S egyik leendő legnagyobb ellenfelének gondolják. Egy promóvideót tett róla közzé a gyártó: