Pár merészebb kivételtől (Kodiaq RS, Octavia RS, Superb) eltekintve a Skoda felállása a biztosra megy. A cseh márka elsősorban egyszerű, de okos megoldásokkal tágassá tett autóiról híres. Évente egyszer a cég tanítványainak hála egy sokkal vakmerőbb projekttel áll elő.

Idén a Scala volt terítéken, a kis ferdehátúból egy kétüléses speedstert csináltak, ez pedig elismerésre méltó. Tető nélkül a márka legendás 1957-es 1100 OHC modelljére hasonlít a Slaviának nevezett darab.

Galéria: Skoda Slavia (2020)

Amennyiben a felnik ismerősek, az azért van, mert a Kodiaq RS-től, azaz a Nürburgring leggyorsabb hétüléses SUV-jéről vannak. A speedstereknél megszokott hátsó ívek az ülések mögött itt is látszanak, még hátrébb egy fekete spoiler is található.

A hátsó ajtók és a tetők eltűntetésével 1210 kilós tömegű lett a Slavia, az átlag Scalához képest viszont az első és hátsó részek is módosultak, illetve a Scala Monte Carlóhoz hasonlóan az ablakok alá is kérhetőek LEDek. Ezek mellé egy 320 wattos hangrendszer és két új ülés is került.

Mechanikailag visszafogottabb a modell, a Scalában is megtalálható 1,5-literes, 150 lóerős benzines motor és a hétsebességes DSG-váltó lesz a hajtáslánc, de a kipufogó új. Akármennyire is nagy népszerűségnek örvend, a Slavia egyedi marad, a Skoda-tanítványok többi autójához hasonlóan. És hogy honnan jön a neve? A Slavia volt a Skoda alapítói, Václav Laurin és Václav Klement által megalkotott biciklik közül az egyik legelső.

