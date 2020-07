Nemrég küldött a Bpi-i Autósoknak egy motoros egy videót, melyben egy Pápa melletti "kalandját" örökítette meg. Az eset a 83-as főút pápai elkerülőjén történt, és a videó eléggé magáért beszél:

A motorosok egy beláthatatlan balkanyarban mennek, amikor feltűnik előttük egy velük szemben érkező BMW, mely az előtte álló kocsisort akarja megelőzni, de a záróvonalat átlépve, a motorosokat kitérő manőverre kényszerítve.

Így is nagyon kevésen múlt, hogy nem sodorja el a motorosokat a BMW, nem hiába írja a videó készítője, hogy sokkal rosszabb vége is lehetett volna a dolognak, ha autóban ülnek. Bónuszként egy másik, hasonlóan meredek felvételt is megnézhetünk.

A Ferrari a 2019-es, jobban megnyomott évét egy új Grand Tourer bemutatásával zárta, ez a Roma: