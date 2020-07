Nem mindennapi esetről számolt be a Journal Demontreal nevű helyi újság, ami még múlt héten történt a kanadai Québec állambeli városban. Az esetről a felvételen is látható kamion sofőrje számolt be, aki éppen a parkoló felé haladva egy jobbkanyarra készült.

Éric Thibault, a szóban forgó kamionsofőr úgy fogalmazott, hogy a hajnali órákban vezetett éppen, amikor úgy döntött, bekanyarodik egy parkolóba. Elmondása szerint alig több mint 200 méterre volt a legközelebbi kereszteződéstől, és a forgalom is csendes volt, de ha lett is volna, ügyelt arra, hogy a lámpák pirosak legyenek.

A körültekintés ellenére nem úszta meg a balesetet, viszont ebben teljesen vétlen volt, ugyanis amint elkezdett jobbra kanyarodni, egyszer csak egy fekete, Volkswagen Golfnak tűnő autó bukkant elő meglehetősen nagy sebességgel, és elkapta a kamionja elejét. A kontakt következtében az autó a járda irányába kezdett el csúszni, ami során egy kisebb fát is letarolt.

Néhány másodperccel utána egy második jármű, egy fehér Honda Civic sedan is feltűnt, ami nem kisebb sebességgel közelítette meg a helyet. A felvételekből nem egyértelmű, de vélhetően nem ütközött a kamionnal, viszont annak elkerülése érdekében letért az útról, és gyakorlatilag nyílegyenesen, orral egy nagyobb, a letarolt fánál jóval vastagabb fába csapódott bele.

Az érintett útszakaszon 60 km/h-s sebességkorlát van érvényben, viszont a kamion sofőrje szerint a két autós legalább 100 km/h-val hajtott, ha nem többel. A Montreali Rendőrség megerősítette, hogy vizsgálják már a baleset körülményeit, és elmondásuk szerint egyik érintett autós sem szenvedett súlyos sérüléseket.

