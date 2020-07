Közel egy héttel a Mercedes-AMG GT Black Series bemutatója után kiderült, hogy a sportautóból egy limitált változat is érkezik, amelynek megvásárlására kizárólag a Mercedes-AMG One-ra rendelést leadóknak lesz lehetőségük.

A GT Black Series ‘P One Edition’ névre keresztelt újdonság alapvetően egyfajta fájdalomdíjként készült el, hogy a gyártási nehézségekkel küzdő One helyett addig is kaphassanak valamit az ügyfelek, amíg a hiperautó körüli dolgok nem rendeződnek. Egyelőre mindössze két idő előtt kikerült fotó látható a modellről, amely az F1-es Mercedes festésének fontosabb elemeit is felvonultatja.

Galéria: Mercedes-AMG GT Black Series ‘P One Edition’

2 Fotó

Nagyjából egyébként ez minden, ami elmondható a limitált kiadású modellről, ugyanis a fényezésen és az utastérben fellelhető türkizkék kiegészítőkön kívül vélhetően mindenben megegyezik majd a múlt héten bemutatott alapmodellel. Hogy pontosan mikortól lesz hozzáférhető a sportautó, az egyelőre nem ismert, mint ahogyan az sem, hogy mennyit kell majd fizetniük érte az érdeklődőknek.

