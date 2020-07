Az elektromos-meghajtású Nissan Ariya egy nagyon fontos modell lesz a vállalat terveinek megvalósítását illetően, olyannyira fontos, hogy a gyártó vezetői úgy döntöttek, az új logót is a crossoverrel együtt leplezik le.

Mindez már csak azért is beszédes, mert 20 év után most először fordult elő, hogy a Nissan változtat a logó megjelenésén, amely a japánok szerint az elmúlt két évtizedben bekövetkezett jelentős mértékben megváltozott társadalomra reflektál, mellé pedig megjegyezték, hogy az ikonikus Nissan logó újragondolásáról van szó, amely új fejezetet nyit majd a vállalat történetében.

Akárcsak az Opel esetében, a Nissan új logója is egy elektromos-hajtású modellen debütált. A tervezéskor fontos szempont volt, hogy az új embléma úgy maradjon hű a hagyományokhoz, hogy közben a jövőt is kellőképpen szemlélteti, ezért nem meglepő, hogy az alapkoncepción nem változtattak.

Továbbra is a márkanév van a középpontban, ám a körülötte lévő elemeken vékonyítottak, amivel az összképet is modernebbé tették. Mi több, az elektromos-hajtású modellek esetében a logó világítani is fog, ám annak érdekében, hogy a hagyományos típusokon is kellőképpen hangsúlyos legyen, úgy tervezték meg, hogy kétdimenziós benyomást keltsen.

