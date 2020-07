A négykarikás gyártó tavaly júniusban és júliusban mutatta be a frissített SQ7 TDI és SQ8 TDI modelleket, amelyeknek motorházteteje alatt egy 4 literes V8-as TDI egység lapult 435 lóerős teljesítménnyel és 900 Nm-es maximális forgatónyomatékkal. A hajtást kiegészítette még egy 48 voltos elektromos rendszer is, amely egyrészt hozzájárult a turbó lag megszüntetéséhez, másrészt pedig a kedvezőbb üzemanyag-fogyasztást is elősegítette.

Az Egyesült Államokban már az első perctől kezdve egy 4 literes, ikerturbós V8-as TFSI erőforrással értékesítette az említett modelleket a gyártó, ám Európa akkor még nem kapta meg a benzines egységeket.

Hamarosan azonban megváltozik a helyzet, ugyanis ősztől a két SUV már csak és kizárólag az említett benzinmotorral lesz megvásárolható, ami azt jelenti, hogy a vásárlók nagyjából 510 lóerő körüli teljesítményre és 770 Nm-nyi nyomatékra számíthatnak. Az SQ7 és SQ8 0-100-as gyorsulása 4.1 másodpercet vehet majd igénybe, a 80-ról 120-ra történő gyorsulás 3.8 másodpercig tart majd, a végsebesség pedig 250 km/órában lesz meghatározva.

Az SQ7 németországi ára 93 287 eurótól, vagyis 32.9 millió forinttól indul, míg az SQ8-ért minimum 101 085 eurót, azaz 35.7 millió forintot kell letenni.

A tuningolt Audik egyik királya lehet a Hennessey által pár turbóval megkínált szélvészgyors R8-as, melynek azért a hangja sem utolsó: