A Tesla európai óriásgyára iránt szinte minden ország, köztük Magyarország is versenyzett, ám a győztes végül Németország lett. Az úgynevezett Gigafactory Berlinben épül fel, most pedig már azt is tudhatjuk, hogyan fog kinézni, ha egyszer elkészül.

Maga Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója osztotta meg a gyárról készült látványtervet egy Twitter-bejegyzésben. Mivel egy elektromosautó-gyártóról van szó, nem meglepő, hogy a fotó alapján nagy szerepet kapnak majd a napkollektorok és a zöld területek, ugyanis a látványterv szerint a létesítményt egy kisebb erdő veszi majd körül.

A gyár építési munkálatai a Berlin mellett Grunheidében már korábban megkezdődtek, a júniusi állapotokról pedig egy drónfelvétel is készült. Ha minden a tervek szerint halad, az üzem 2021-ben már meg is kezdi működését, vagyis nagyjából egy évük maradt a kivitelezőknek arra, hogy a munkálatokat befejezzék.

A létesítmény idővel 10 ezer embernek ad majd munkát, a nem titkolt cél pedig az, hogy évente 500 ezer Model 3 és Model Y hagyja majd el a gyártósorokat.

A Tesla Model Y első darabjai a vártnál jóval korábban, akár már márciusban kikerülhetnek a gyártó kezei közül, ezért itt egy rövid videó, ami megmutatja, mit kell tudnunk az új modellről.