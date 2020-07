Az elmúlt hónapokban többször is láthattuk már a készülőfélben lévő modellt, ám most először fordult elő, hogy ennyire kevés álcafóliát viselt magán. Ahogyan az a mellékelt fotókon látható, a bajor gyártó most már nem igazán titkolja, hogyan is mutat az újdonság frontrésze, mondjuk sok oka nem is lenne rá, hiszen gyakorlatilag ugyanazt kapjuk, mint amit a coupé változatnál már láthattunk.

Ennek fényében nem meglepő, hogy a frontrész legdominánsabb eleme a méretes hűtőrács lett, amely alatt egy új, másodlagos hűtőrács is helyet kapott. Hogy ez dizájn szempontjából kinek, hogy esik, az egyéni megítélés kérdése, mindenesete az elem korábban szinte észrevétlenül debütált a coupénál.

Oldalról megnézve az autót látható, hogy a lefotózott példány fényes feketére fúj felnikkel és mögöttük megbúvó sötétkék féknyergekkel került felvértezésre, vagyis egy némiképp visszafogott párosításról van szó.

Bár az autó hátsó részén még jelentős mennyiségű fólia látható, valójában az egyetlen módosítást itt is csak a tetőnyitó- és csukó mechanizmus okán végezték el a mérnökök, hiszen a lökhárító, a kipufogórendszer kivezetése és a hátsó lámpák is változatlanok maradtak.

Mint ahogy vélhetően változatlanok maradnak majd az erőforrások is, melyek teljesítménye a különböző kivitelektől függően valahol 190 és 510 lóerő között alakulhat.

