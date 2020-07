Sokat kellett rá várni, de végre megérkezett a hibrid-hajtású Maserati Ghibli, amely többek között új hűtőráccsal és áttervezett grafikájú fényszórókkal is gazdagodott. A meghajtásról egy 330 lóerő leadására képes 2 literes, négyhengeres turbómotor felel, mely köré egy 48-voltos mild hibrid rendszer is “kiépült”.

Az újdonság a fenti kiépítésnek köszönhetően 5.7 másodperc alatt abszolválja a 100-as sprintet, a végsebessége pedig 255 km/órában lett meghatározva. Érdekesség, hogy a hibrid kivitel 80 kilogrammal kevesebbet nyom, mint a dízeles változat, vagyis vásárláskor ezt is érdemes lehet majd mérlegelni.

A tökéletes súlyelosztást figyelembe véve a Maserati az autó hátuljában helyezte el az akkumulátort, és bár sok minden szól most a hibrid hajtásról az új modell esetében, a gyártó igyekezett nem átesni a túloldalra, így a sportautó hangja továbbra is lenyűgöző maradt, már csak azért is, mert ezen a területen is végeztek némi finomhangolást a mérnökök.

Bár egy Maserati vásárlásakor biztosan nem elsődleges szempont, néhány szót az üzemanyag-hatékonyság is megérdemel, ugyanis WLTP szerint mérve az autó 100 kilométerre vetített átlagfogyasztása 8.5 - 9.6 liter között alakul.

A Maserati Ghibli Hybrid csak az első lépés a vállalat terveinek megvalósítása felé, a jövőben több elektromos-meghajtású modell is érkezhet majd az olaszoktól, köztük a tisztán elektromos hajtáslánccal rendelkező vadonatúj GranTurismo és GranCabrio is, melyek valamikor 2021-ben kerülhetnek bemutatásra.