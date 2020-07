Rengeteg kémfotó és teaser után a Mercedes bemutatta az AMG GT Black Seriest, ami már most a gyűjtők nagy kedvencének ígérkezik. Amellett, hogy a Black Series nevet feltámasztják, ez lesz az AMG csúcsmodellje, kb. mint a Porsche 911 992-es generációjánál a GTS.

Ha a kategória eddigi mércéje az AMG GT R 585 lóereje volt, azt a Black Series nevetve ugorja meg: 730 lóerő és 800 Nm a teljesítmény, amit egy hétsebességes automata váltó küld a hátsó tengelyre. Százra 3,2, kétszázra kilenc mp alatt ér el és 320 km/h a végsebessége

Természetesen a mérnökök az egész motort átépítették ennek érdekében. Új hengerfejeket és nagyobb turbókat kapott, amik 1100 kilónyi levegőt szívnak be óránként. A kocsi hangja is dermesztőbb lett. A GT-khez hasonlóan a váltó itt is hátul van a megfelelő súlyelosztás miatt, őt is megerősítették.

Persze az aerodinamikáról sem feledkeztek meg: nagyobb légbeömlők, nyílások a légáramlatok megregulázására és egy állítható hátsó szárny a legfontosabb ilyen elemek, de a szénszálas motorháztetőre is került kettő, ezek a hűtést is segítik.

A négy kipufogócsövet magába foglaló diffúzornak is aerodinamikai feladata van, de egy kis uszony is található hátul, ami akár 20 fokkal is megdőlhet a vezetési módtól függően. A Mercedes-AMG GT Black Series több könnyűsúlyú komponenssel is rendelkezik, mint a szénszálas tető és csomagtérajtó, illetve a vékonyított ablakok. A felnik aluminiumból, a fékbetétek karbon-kerámia ötvözetből vannak, előbbiek elől 19, hátul 20 colosak.

A felfüggesztésen is szénszálas/aluminiumrugókkal spóroltak néhány kilót. Elől egy állítható szénszálas lengéscsillapító, hátul egy acélstabilizátor van, utóbbit három irányba állíthatjuk. Belül Nappa bőrbe burkolt szénszálas üléseket találunk, de ettől eltekintve a Mercedes-AMG GT Black Series a gyártó többi darabjához hasonló, a 12,3-colos műszerközpont a szemünk előtt és a 10,3-as infotainment rendszer ismerősek lehetnek.

Az árat a gyártó még nem tette közzé, egyelőre 280-300 ezer euró körül alakulhat. Nagyon érdekes lesz látni, mire megy majd a Porsche 911 GT2 RS ellen, amelynek a legfőbb riválisa, biztosan be tudunk majd számolni rengeteg ilyen videóról.

A Mercedes-AMG GT sorozat legvadabb tagja is megérkezett a Nürbirgringre, ahol a gyártó szakemberei a modell padlógáz melletti viselkedését is szemügyre vették.