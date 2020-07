A japán Nissan egy yokohamai eseményen ezekben a pillanatokban mutatta be a Nissan Ariyát, új kupéstílusú, elektromos SUV-jét. Az Ariyát a Renault-Nissan-Mitsubishi szövetség új, elektromos autóknak szánt platformjára alapozták, amely Európában is bemutatkozott már.

Az SUV-val a japán márka új arculatot mutat be, eléggé kigyúrt kasztnival, zárt hűtőráccsal, stílusos LED-fényszórókkal, egy erősen megdöntött hátsó oszloppal és egy érdekesen kinéző hátsó résszel. Rengeteg a fekete elem a kocsin, például a tető.

Az aerodinamikára figyelemmel tervezett felnik 19 vagy 20 colosak lehetnek, elől pedig már a Nissan új logóját köszönthetjük, amiben 20 dióda van, így menet közben ez is világít. 4,6 méteres hosszával közelebb van az X-Trailhez (469 cm), mint a Qashqaihoz (439 cm).

Az utastérben is folytatódik a futurisztikus légkör és a Nissan azt ígéri, roppant tágas lesz. A műszerfal vízszintes felépítésével és két érintőképernyőjével szintén a gombok eltüntetésének trendjét követi, az infotainment rendszer és a műszerközpont kezelőfelülete is 12,3 colos. Két kesztyűtartó is van az újonnan tervezett, kétküllős kormánykerék mellett.

A Nissan Ariya tisztán elektromos hajtáslánca egy, illetve két villanymotorral is igényelhető, utóbbi esetben nyilvánvalóan az összkerékhajtás is megjelenik a kínálatban, ennek az e-4ORCE nevet adta a gyártó.

A legegyszerűbb kivitel egy 218 lóerőt és 300 Nm nyomatékot felvonultató villanymotort és egy 63 kWh kapacitású akkumulátort kínál a vásárlóknak, akik WLTP szerint mérve egyetlen töltéssel 360 kilométernyi távot tehetnek majd meg. A 0-100-as gyorsulás 7.5 másodpercig tart majd, a végsebesség pedig 160 km/órában lett lekorlátozva.

Az elsőkerekes kivitel nagyobb, 87 kWh-s akkumulátorral is elérhető, ebben az esetben már 500 kilométeres hatótávolságról, 242 lóerős villanymotorról és a megnövekedett súly miatt lassabb, 7.6 másodperces 100-as sprintről beszélhetünk.

A további kivitelek az alábbi táblázatban kerültek feltüntetésre:

2WD 63 kWh 2WD 87 kWh AWD 63 kWh AWD 87 kWh AWD 87 kWh Performance Akkumulátor teljesítménye 63 kWh 87 kWh 63 kWh 87 kWh 87 kWh Teljesítmény 218 LE 242 LE 279 LE 306 LE 394 LE Forgatónyomaték 300 Nm 300 Nm 560 Nm 600 Nm 600 Nm 0-100 km/h 7,5 mp 7,6 mp 5,9 mp 5,7 mp 5,1 mp Végsebesség 160 km/h 160 km/h 200 km/h 200 km/h 200 km/h WLTP-hatótáv 360 km 500 km 340 km 460 km 400 km

Ami magát a töltést illeti, a 63 kWh-s akkumulátorhoz 7.4 kW-os fali töltőt ajánl a gyártó, míg a 87 kWh kapacitású áramforráshoz már egy háromfázisú, maximum 22 kW teljesítményű töltő dukál. Természetesen van gyorstöltés-támogatás is, itt a maximális töltési teljesítmény akár a 130 kW-ot is elérheti.

A japán modellben három vezetési móddal találkozhatnak majd a vásárlók, ezek a Standard, Sport és ECO neveket viselik, és mivel az elnevezések tökéletesen magukért beszélnek, fölösleges is lenne ezzel kapcsolatban újabb köröket róni.

Természetesen nem maradt ki az Ariyából a vezetéstámogató rendszerek széles skáláját felvonultató ProPILOT rendszer legújabb változata sem, mint ahogy a NissanConnect applikációt sem kell hiányolniuk az érdeklődőknek. Az app segítségével többek között távolról melegíthetjük elő az utasteret, ami egy téli napon kifejezetten hasznos lehet.

Fontos információ még, hogy az Ariya lett az első olyan Nissan modell, amelyre már OTA frissítés kereteiben is megérkezhetnek a szükséges frissítések vagy új funkciók, így ezekért már nem kell majd a kereskedésbe vinni az autót.

Árról, felszereltségről és az európai piaccal kapcsolatos elérhetőségről egyelőre nem ejtett szót a gyártó.