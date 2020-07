Már jó ideje bemutatták az elektromos BMW X3 tanulmányt. Ma jött el a nap, amikor végre végleges változatában is megcsodálhatjuk. Kívülről elsősorban a hűtőrács, a logók és pár apróbb kék részlet alapján lehet megkülönböztetni a belsőégésű X3-tól.

A mérlegre állítva azonban más a helyzet: az iX3 2185 kilogrammot nyom, míg az X3 M40d, az X3-asok legnehezebbike 2020-at. Azonban, ha figyelembe vesszük, hogy egy 400 voltos, 80 kWh-s akkumulátor van benne, akkor már sokkal szebbnek tűnik, hogy csupán 100 kilóval lett nehezebb.

Galéria: BMW iX3 (2020)

79 Fotó

Az iX3 egyéb méretei nem sokban különböznek az alapverzióétól. A villanyautó 473 centi hosszú, 189 centi széles, 167 centi magas és 286 centis a tengelyek közötti távolság. A tengelytávtól eltekintve a többi részletben különbözik az iX3 belsőégésű testvérétől: 1 centivel hosszabb, szélesebb és magasabb.

Az akkumulátor 80 kWh-jából 74-et tud használni az iX3. Ez 460 km-t jelent a WLTP mérései alapján. 150 kW-os töltővel is tölthető, így akár 34 perc alatt is 80%-ra húzhatjuk. Az egyetlen, a hátsó tengelyen lévő villanymotor (emiatt az X3 sDrive verzióira hasonlít) 286 lóerővel és 400 Nm-rel látja el. A végsebesség 180 km/h-ban limitált és 6,8 mp a 0-100-as sprintje. Mivel az X3 30i-nek ez 6,4 mp alatt van meg, gyanítható, hogy a BMW egy kétmotoros M verziót is készít.

A BMW iX3 Inspiring kiszerelésben 72950 euróba (kb. 25 millió forintba), Impressive kiszerelésben 79350 euróba (kb. 27 millió forintba) fog kerülni. Az autót a gyártó kínai, senjangi gyárában készítik majd, a márka szerint még idén el is kezdik, de pontosan nem közölték, mikor. Az iX3 lesz az első Kínában gyártott, de máshol is árusított modelljük.

Ez azt jelenti, hogy csak Senjangban lesz gyártva? A BMW közleménye alapján dingolfingi, müncheni és spartanburgi üzemeiben is készíteni fognak eDrive-komponenseket, úgyhogy erre egyelőre még nem vennénk mérget.