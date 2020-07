Pár hónappal a Tesla Model Y piacra kerülése után az elektromosautó-gyártó 3000 dollárral (kb. 900 ezer forinttal) csökkentette a Model Y árát az Egyesült Államokban. Jelenleg két változata érhető el a modellnek, a Long Range és a Performance. Előbbi a csökkentést követően 49 990 dollárba, azaz kb. 15 millió forintba kerül.

Ez jó hír lesz azoknak, akik kivártak a vásárlással ahelyett, hogy több ezer emberhez hasonlóan előrendelte az autót, vagy akik az év első felében adták le a rendelésüket. De nem ez az egyetlen újdonság a Model Y-nal kapcsolatban.

Az Electrek írta meg, hogy a Model Y Performancet is frissítették. Eddig a Performance Package, mely 233 km/h-ról 250-re viszi az autó végsebességét, illetve új felniket, fékeket, lejjebb ültetett felfüggesztést és aluminiumpedált is tartalmaz, kiegészítőként volt elérhető, ma már az alapfelszereltség része. Ennek az ára 59990 dollár (kb. 18 millió forint).

A Model Y Long Range árcsökkenésének hála már csak háromezer dollárral kerül többe, mint a Model 3 hasonló variánsa, és mivel nagyobb és praktikusabb is, egyáltalán nem tűnik rossz üzletnek. A Tesla amúgy gyakran szokta igazgatni autói árát, májusban a Model S és a Model X Long Range Plus árai estek ötezer dollárt, de a Model S és a Model X Performance változatai is 5000, a Model 3 pedig kétezer dollárral lett olcsóbb.

A Tesla a Model Y nevű SUV-val szeretné még jobban maguk felé borítani az amúgy is nekik kedvező villanyautó-piacot, és tekintve, hogy fél évvel a tervezett előtt tudták piacra dobni, minden esélyük megvan erre, ezt ünneplik a következő videóval.