A nem éppen rövid nevű Dutch Classic Youngtimers Consultancy nevéhez fűződik ennek az egyedi Nissan GT-R-nek a megépítése, amit stílusosan Offroad Godzilla 2.0-nak neveztek el. A hétköznapinak közel sem nevezhető modellt be is árazták, így tudhatjuk, hogy 95 ezer eurót, vagyis mai árfolyamon számítva 33.5 millió forintot kell fizetni érte.

Ezért az árért 12 centiméterrel megnövelt hasmagasságot, nagyobb felniket és abroncsokat, fekete karosszériavédő elemeket, tetőcsomagtartót, tetőre helyezett LED-fényszórókat és egy szintén tetőn elhelyezett pótkereket is kapunk a vállalattól.

Mechanikai módosításokat nem érdemes keresni, a 3.8 literes ikerturbós egység továbbra is valamivel több mint 600 lóerős teljesítményt szolgáltat a relatíve új állapotúnak nevezhető modellben, hiszen eddig a pillanatig mindössze 46.500 kilométert futottak vele.

A Classic Youngtimers Consultancy egyébként nem most lépett be a meghökkentő offroad-modellek világába, hiszen korábban egy Lamborghini Gallardo off-road és egy Bentley Continental off-road is kikerült már a kezeik közül.

