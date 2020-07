A Lotus közlése szerint az Evija sokkal gyorsabb, mint a Bugatti Chiron, legalábbis abban az esetben, ha csak a 0-ról 300 km/órára történő gyorsulást vizsgáljuk. Ebben az esetben a brit gyártó adatai szerint az Evija mindössze 9 másodperc alatt abszolválja a feladatot, míg a Chiron esetében ehhez 12.4 másodperc szükségeltetik, ami egy kifejezetten nagy, 3.4 másodperces differenciát vetít elő.

Más kérdés, hogy az első brit hiperautó teljesítménye is nagyobb, hiszen összességében 2000 lóerős teljesítményről és 1700 Nm-es csúcsnyomatékról beszélhetünk, miközben kétségkívül előnyei közé tartoznak az első és hátsó tengelyen elhelyezett villanymotorok is, amik így az összkerékhajtás jelenlétét is garantálják.

A modell lítium-ion akkumulátora 70 kWh kapacitással rendelkezik, ami a gyári adatok szerint a 3 másodperc alatti 0-100-as, a 6 másodperc alatti 0-200-as és a 320 km/órás végsebességhez is vastagon hozzájárul.

A 4459 mm hosszú, 2000 mm széles és 1122 mm magas hiperautó akkumulátorának teljes újratöltése 350 kW-os gyorstöltő használata esetén mindössze 18 percet vesz igénybe, ám abban az esetben, ha valaki egy 800 kW-os gyorstöltőhöz is hozzáfér, a töltési idő akár 8 percre is lecsökkenthető.

