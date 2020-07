A jávorszarvas-teszt során azt vizsgálják, hogy egy adott modell hogyan reagál akkor, amikor egy állat vagy tárgy váratlanul, a semmiből bukkan fel az autó előtt, ami miatt a vezető hirtelen kormánymozdulatra kényszerül.

Az esetek többségében ez jelenti az egyes modellek gyenge pontját, ám a Mercedes GLB egészen elfogadható eredményt ért el, hiszen, ahogyan az az alábbi videóban is látható, a német crossover 75 km/órás sebesség mellett is sikerrel vette az akadályokat, miközben többször előfordult már, hogy egy-egy gyártónak a 70 km/órás küszöb megugrása is nehézséget okozott.

A tesztre egyébként a GLB négykerékhajtású 220d változatát vitték el a szakemberek, amelynek 2 literes turbódízel erőforrása és 8-fokozatú automata váltója 150 lóerővel és 320 Nm-nyi nyomatékkal várja a vásárlókat.

