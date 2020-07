Mint kiderült, a Ford számos alkalmazottja levelet küldött az autógyártó vezetőségének, amelyben arra kérik őket, hogy a jövőben tartózkodjanak a rendőrségi járművek gyártásától, azok ugyanis véleményük szerint aktív részét képezték a George Floyd halála után kirobban tüntetéssorozat alatt tapasztalt rendőri brutalitásoknak.

A Jalopnik több alkalmazottat is megszólaltatott, akik azt sérelmezték, hogy a Ford Explorer típusú autókkal több alkalommal is a tömegbe hajtottak, miközben a rendőrök – állításuk szerint – indokolatlanul az ablakon kihajolva paprikaspray-t is a tömegbe fújtak.

Mint a levélben írták, a Ford alkalmazottai által tervezett járműveket sok esetben a rendőri brutalitás és az elnyomás kiegészítő eszközeként használják, és bár kétségkívül támogatják a bűnüldözést, az ehhez hasonló viselkedést elfogadhatatlannak tartják.

Nem sokkal a levél nyilvánosságra kerülése után a gyártó vezérigazgatója, Jim Hackett is reagált az ügyre, és elmondta, a Ford képes fellépni a rasszizmus ellen úgy is, hogy közben tovább folytatja a rendőrségi használatra szánt autók gyártását.

A vezető hozzátette, hogy a technológia fejlődésének köszönhetően további okos rendszerek is bekerülhetnek a jövő rendőrautóiba, amelyek olyan adatokat szolgáltatnak majd, amelyek a munkavégzést biztonságosabbá, a rendőrség alkalmazottjait pedig elszámoltathatóbbá teszik.

A Ford Ranger már magában is robusztus külsejéhez illő teljesítménnyel bír, a Thunder sorozat tagjai még egy kis pluszt kapnak ehhez képest.