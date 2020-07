A Mercedes-AMG One egyike a legjobban várt autóknak az utóbbi években, most pedig a gyártó közzétett egy új videót a modell átmozgató edzéseiről. Az egy immendingeni pályán felvett One valószínűleg a legmerészebb célokat kitűző darabja a gyártónak. Jó pár buktató miatt késett, de úgy néz ki, miközben egyre közelebb kerülünk a Mercedes által ígért 2021-es kiszállításokhoz, a fejlesztés ismét a rendes kerékvágásban folyik.

A videó alatt közelről is megnézhetjük a Forma-1-ből kölcsönvett elemeket felvonultató hajtásláncot, de arra is van lehetőségünk, hogy a hiperautó magas sebességű tesztjeibe is bepillantsunk. Ezekre maga Tobias Moers, a Mercedes-AMG leköszönő főnöke ugrik a volán mögé.

Szerinte, ahogy a csapat többi tagja szerint is, az autó elérte a maximális lehetséges teljesítményét. Záróakkordként a Daimler elnöke, Ola Källenius jelenti be, hogy a One fejlesztésének végső stádiumában járnak és az autó a teljes erején üzemel.

Emlékeztetőként, az AMG One a Forma-1-ből átvett hajtásláncot alkalmazza, amiben egy 1,6-literes V6-os turbó és négy villanymotor működik együtt. A befejezett autó 986 lóerőt ad majd ki és kevesebb, mint hat mp alatt eléri a 200 km/h-t, végsebessége pedig 350 km/h fölött lesz. Ám a Mercedes szerint bármennyire is lenyűgöző ez, a kanyarokban fog igazán ragyogni a One.

A Genfi Autószalon törlése miatt a Mercedes interneten volt kénytelen bemutatni a megújult C-osztályt. A modell azonban remekül sikerült, így nem lehet okunk a panaszra, íme egy rövid bemutató.