Georgi Bozhkov grafikus jóvoltából azonban elkészült egy Mercedes SLR-AMG tanulmány, amelynek láttán vélhetően sokakban előtör némi nosztalgia és vágy, hogy milyen jó is lenne, ha a német gyártó elkészítené a legendás SLR McLaren utódját.

A jelenlegi viszonyok között mindez azonban aligha fog megtörténni, hiszen a Daimlernek kisebb gondja is nagyobb most annál, minthogy hasonló projekteken kezdjenek el dolgozni, ám ettől függetlenül a jövő még bármit tartogathat számunkra, a most elkészült vizuális tanulmányt pedig érdemes közelebbről is szemügyre venni.

Az rögtön látható, hogy van kapocs az újdonság és az SLR között, ám előbbi hosszabbnak tűnik, és természetesen saját stílusjegyeit is magán viseli, ami legfőképp a rendkívül letisztult hátsó résznél figyelhető meg. Ami külön érdekes, hogy a kifejezetten hosszan elnyújtott motorháztetőnek köszönhetően az utastér is hátratolódott, ami azt jelenti, hogy a vezető és utasa majdhogynem a hátsó tengely fölött kaptak helyet.

Az oldalt fellelhető nagy méretű szellőzők, az egyedi kialakítású diffúzor és a szintén egyedi megjelenésű hátsó lámpák tökéletesen passzolnak egymáshoz, és úgy képviselnek csúcstechnológiát, hogy maga az autó közben a lehető legletisztultabb maradt, ami az aerodinamikai szempontokat figyelembe véve minden, csak nem hátrány.

