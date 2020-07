Egy átlagos kedd délután igazi akciófilmmé változott a Santa Cruz megyei Davenport lakóinak. A nem mindennapi eseménysorozat helyi idő szerint 15:30 körül kezdődött, amikor egy férfi lövéseket adott le egy településbéli étteremben, amit a Santa Cruz Megyei Seriffhivatal sem hagyott annyiban.

A hivatal elmondása szerint a férfi a rendőri intézkedése elkerülése végett ellopott egy autót, és menekülőre fogta. Egy szemtanú elmondása szerint egy hölgy arról számolt be egy rendőrtisztnek, hogy valaki fegyvert fogott rá és elindult az autójával, így a rendőrök cselekedni kezdtek.

A gyanúsított egészen tetemes, 160 km/h-s sebességgel hagyta el a tetthelyet, és a rendőrség ugyan üldözőbe vette, de mire Santa Cruz közelébe ért a gyanúsított, felhagytak az üldözéssel. A rend őreinek kalkulációja bejött, ugyanis észrevették, hogy túl nagy sebességgel hajt a West Cliff Drive-nál, és végül ez is lett a veszte: lecsúszott a szikláról és belezuhant a Csendes-óceánba.

A seriffhivatal egy hivatalos közleményben ismertette, hogy a férfit letartóztatták, röviddel azt követően, hogy kimászott az ellopott, totálkárossá vált autóból és éppen a sziklás partokon botladozott. Az információk szerint a férfi nem sérült meg, viszont a nevét nem adták ki a publikum számára. Szerencsére felvételek is készültek, amiket itt lehet megtekinteni:

