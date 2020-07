Ebbe a kategóriába sorolható a két évvel ezelőtti befektetése is, aminek kereteiben az Ohiói Columbusban felvásárolt egy Chevrolet kereskedést. Úgy tűnik kedvet kapott a színész ezt követően, ugyanis nem régiben jelentette be, hogy a GM másik márkájának, a Buick-GMC-nek egyik, Haydocy család kezében lévő kereskedését is felvásárolja.

Ahogyan az első vásárlás esetén is, úgy most is a michigani Jay Feldmannel közösen kötötte az üzletet, és a szerződés aláírását követően rögtön át is nevezték Mark Wahlberg Buick-GMC kereskedésnek. A tranzakció keretein belül még egy Airstream és egy RV kereskedés is a színészé lett, amiket szintén ellátott a saját nevével.

„Columbus mindig is olyan barátságos hely volt, ezért logikus lépésnek tűnt, hogy növeljük az autóipari portfóliónkat. Remek volt együtt dolgozni a Haydocy családdal az átmeneti időszak során, és már nagyon várjuk, hogy nagy dolgokat csinálunk itt”, mondta Mark Wahlberg.

Wahlberg üzletttársa, Jay Feldman, aki a Feldman Automotive Group, vezérigazgatója úgy fogalmazott, tökéletes választás volt, hogy a Chevrolet kereskedésről egy utcára vásárolták meg a Buick-GMC kereskedését, mivel elmondása szerint remek Columbus autószerető piacát kiszolgálni.

A két férfi még 2013-ban a Transformers forgatásán találkozott, és gyorsan üzleti kapcsolatra is léptek, az autókereskedéseik mellett több Wahlburger éttermet üzemeltetnek. A színész üzleti portfóliója egyébként meglehetősen színes, ugyanis van egy filmgyártó cége, egy wellness cége és még egy vízmárkája is.

A GMC sokak meglepetésére bejelentette, hogy a Hummer következő generációját már teljesen elektromos meghajtással készítik majd. A bejelentéssel egyidőben egy rövid teasert is közétettek a modellről.