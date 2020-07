Kallenius azt is megerősítette, a váratlan szituációnak további következménye, hogy kénytelen annál is szélsőségesebben átstrukturálni a vállalkozást, mint ahogyan azt eredetileg tervezte, melybe bele fog tartozni a drasztikus költségcsökkentés, így a fizetéscsökkentés is.

A vezérigazgató azt is megemlíti, hogy a Daimler vezetősége számottevően súlyosabb mértékű fizetéscsökkenéssel fog szembenézni, mint az átlagos dolgozók. Az egész terv a vállalat pénzügyi státuszának megóvását szolgálja, hogy a jövőben további befektetéseket tudjanak eszközölni az innovációs területeken.

Márciusban azt mondta Kallenius, hogy nem kell a cégnek állami segítség, viszont áprilisban jelezte, hogy az eredetileg kidolgozott intézkedések nem biztos, hogy elegendők lesznek a cég megóvása érdekében, ugyanis a Daimler – a Volkswagen csoporthoz és a BMW-hez hasonlóan – súlyos veszteségeket szenvedett el a második negyedévben.

Már egy üzletet el is kaszált a járvány okozta gazdasági bizonytalanság, méghozzá a Daimler és a BMW közös projektjét, amiben újgenerációs önvezető és parkoló technológiák fejlesztésébe fogtak volna. A terv szerint 2024-re már realizálták volna a célkitűzést, viszont a helyzet időlegesen ezt a projektet is befagyasztotta.