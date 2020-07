A Motorsport Network, a verseny és az autóipar központjában dolgozó integrált digitális médiaplatform ma bejelentette, hogy a Motorsport Images osztályuk fotósai jelen lesznek a 2020-as Forma-1 szezon elcsúszott nyitányán július 3. és 5. között Ausztriában és a Covid-19 válság utáni újraindításban is támogatják ügyfeleiket.

Éles párhuzamot lehet venni a mostani, ausztriai eseményen való jelenlétük és a Michael Teehez hasonló fotósok Silverstoneban tartózkodása között a Formula 1 első nagydíján 1950-ben, így a Motorsport Images nem csak a sorozat születésénél, de a koronavírus miatti eddig nem tapasztalt egészségügyi és gazdasági válság utáni „újjászületésénél” is jelen van.

Azóta az 1950-es nap óta a Forma-1 történelmének rengeteg legendás pillanatáról készült felvételek találhatóak meg a Motorsport Images leltárában. 26 millió képpel ez a legnagyobb motorsport/autó képarchívum a világon, az LAT gyűjteménye mellett olyan neves fotósok munkáit is őrzi, mint Rainer Schlegelmilch, Ercole Colombo, a Sutton Images vagy a technikai rajzoló, Giorgio Piola. Sőt, ha visszább ugrunk az időben, a legelső autóversenyekről is találhatunk itt képeket, például az első, 1906-os francia Grand Prixról.

Az FIA a Formula 1 csapatával közösen egy nyolc versenyből álló naptárat állított össze, melyhez továbbiak fognak csatlakozni. Az FIA biztonsági és orvosi csapata kemény munka után összeállított egy olyan tervet, amelynek az előírásait betartva az erre kiválasztott személyek biztonságban térhetnek vissza a versenypályákra, a Motorsport Network és az LAT Images pedig teljes mellszélességgel kiállnak emellett a terv mellett.

Steven Tee, az LAT Images ügyvezető igazgatója: „Nagyon boldogok és büszkék vagyunk, hogy bekerültünk a szűk csoportba, akik fényképezhetik a Formula 1 újraindulását Európában. Négy pályán illetve kettő boxban fotózó munkatársunk az LAT és négy forma-1-es istálló szövetségének hála lehet a helyszíneken, ezúton szeretnénk nekik, az F1-nek és az FIA-nak megköszönni a lehetőséget.”

A második silverstone-i futam lesz a sorozat hivatalos 70. évfordulója. Az 1950-es első futamról is tudósíthattunk és nagy megtiszteltetés lesz a 70. évet is végigkövetni. Roppant hálás dolog látni, ma is mennyire nagy szerepet tölt be a fényképészet a Forma-1 futamainak történetéről való mesélésben, legyen ez akár kereskedelmi, médium vagy közösségi csatornákon át.