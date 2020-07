A német vállalat háza táján a tavaly év legnépszerűbb modelljének bizonyult a Volkswagen Tiguan, amely ezentúl már plug-in hibrid kivitelben is elérhető lesz a vásárlók előtt. Mi több, a sportos megjelenés hívei egy R-változatot is kaptak, igaz, a hagyományos kivitelre sem lehet panasz, hiszen esetében is áttervezett lökhárítókkal, új LED grafikákkal, új hűtőráccsal és 17-től 21 colig terjedő felniméretekkel készült a gyártó.

Megérkezett az új Volkswagen logó is, és két új fényezés is bekerült a kínálatba, a csomagtartóra pedig a Tiguan jelzést is felhelyezte a gyártó, amely lépésre az Arteon, a Touareg és az új Golf bemutatója után már számítani lehetett.

Galéria: 2022 Volkswagen Tiguan (EU)

30 Fotó

Az utastérben új kormány és új MIB3 infotainment rendszer fogadja a vásárlókat, akik egyedi igénytől függően 8, vagy 10.25 colos kijelzőn végezhetik el a kívánt beállításokat. Az érintőképernyő szélein fizikai kapcsolók már nem kaptak helyet, és bekerült a kínálatba az Android Auto és Apple CarPlay kompatibilitás is, vagyis több szempontból is előrelépés az újítás.

A kormány mögött 8, vagy 10.25 colos kijelzőn elterülő digitális műszercsoport is helyet kaphat, de újdonságnak számítanak még a korábban nem elérhető kárpitvariációk, a 15 különböző színnel operáló rejtett hangulatvilágítás, a vezeték nélküli telefontöltő és a klímarendszer is, amelynek minden beállítása az érintőképernyőről vezérelhető.

A zenekedvelők kétfajta hangrendszer közül választhatnak, a Fender rendszere 480 wattos teljesítménnyel áll az autózók rendelkezésére, míg a Harman/Kardon 12 hangszóróból álló kiépítése 700 wattal örvendeztetheti meg őket.

Mechanikai fronton a legnépszerűbb választás vélhetően a 2 literes TSI egység lesz 320 lóerős teljesítménnyel, 450 Nm-es nyomatékkal, DSG váltóval és összkerékhajtással.

Elérhető a modellből egy plug-in hibrid kivitel is, esetében egy 1.4 literes TSI erőforrás szolgáltat majd 156 lóerőt, ami további 115 lóerővel egészül ki a villanymotor jóvoltából. A kombinált összteljesítmény 245 lóerő lesz, ami mellé 400 Nm-nyi nyomaték társul. Fontos információ még, hogy a 13 kWh kapacitású lítium-ion akkumulátornak köszönhetően a frissített Tiguan 50 kilométer megtételére tisztán elektromos módban is képes lesz.

Mozgásban a Volkswagen ID 3, a német gyártó első, tisztán elektromos-meghajtású modellje, amelynek népszerűsége idővel a Golf sorozatéval is vetekedhet.