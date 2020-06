Kiváló példát mutat nekünk erre a 24 éves amerikai rapper, Chief Keef tulajdonában lévő Urus, ami talán az egyik legegyedibb darab a szériából. Az eredetileg fekete SUV-t az RDBLA segítségével sárgába öltöztették az ifjú rapper számára, ami ebből kifolyólag kísértetiesen hasonlít arra a sárga Urusra, ami a gyártósorról jön ki.

Ezen felül az 1016 Industries segítségével jelentősen szélesebb külsőt kapott a rapper SUV-ja. A csomag keretében elől és hátul is szélesebb kerékívet, és új első és hátsó lökhárítót is kapott. Az RDBLA is többet tett a festésen túl, többek között karbonszálas motorháztetővel, karbon diffúzorral és fényes fekete tetővel díszítették a Lamborghini Urust.

További modifikációk között utánrendelt kereket és sárga féknyergeket is megtalálunk, valamint ahogyan a videóból is kitűnik, az autó beépített alkoholszondával rendelkezik. Nem véletlenül, ugyanis Chief Keefet több alkalommal is ittas vezetésen kapták.

Az Urus ugyan nem esett át különösebb technikai módosításokon, néhány tuningcég már felajánlott némi frissítő készletet, köztük a Mansory is. A vállalat csomagjának keretében egy 4 literes duplaturbós V8-assal villanyoznák fel az Urust, amivel 800 lóerőt és 1000 Nm forgatónyomatékot érnének el.

