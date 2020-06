Felkészült a nyárra és a napsütésre a Volkswagen városi terepjárója, és csak arra vár, hogy meghódítsa Magyarországot. A T-Roc a jó idő beköszöntével már kabrió verzióban is elérhető, exkluzív, sportos megjelenésével és nyitott tetejével még több tekintetet vonz az utakon.

Dinamikus külső

Egyedi dizájnjának és sportos kupé formájának köszönhetően a T-Roc Cabriolet egyszerre megnyerő és tekintélyt parancsoló. Markáns orrkialakítása és letisztult oldalnézete pedig hozzájárul ahhoz, hogy a kabrió minden oldalról előnyösen mutasson. LED-technikájú fényszóróinak köszönhetően az autó az éjszakát is uralja, különleges fény dizájnjának köszönhetően éjjel-nappal jól látható jelenség az utakon.

Komfortos belső

Az új, nyitott tetejű T-Roc nem hagyja, hogy bármi is rontson a kabrió élményen, megemelt üléspozíciójával biztosítja a kilátást az útra, míg elegáns kárpitozása, tágas és kényelmes belső tere igazán komfortossá teszi az utazást. SUV kialakításának köszönhetően nem kell a terekről sem kell lemondania a kabriózás javára, bőven jut hely a lábaknak a hátsó ülésen utazóknak is. A csomagok miatt sem kell aggódni, a T-Roc Cabriolet 280 literes csomagterében minden elfér, amire egy kellemes hétvégi kirándulás során szükség lehet.

Infotainment és műszerfal

A Volkswagen T-Roc Cabriolet volánja mögött ülve könnyű figyelemmel kísérni a vezetési adatokat: a nagyfelbontású, 26 cm (10,25 col) méretű műszerfalnak köszönhetően nemcsak a sebességet és a navigációs utasításokat, de az éppen hallgatott dal címét is jól láthatjuk vezetés közben. Az alapfelszereltséghez tartozó Composition infotainment rendszer a maga 16,5 cm (6,5 col) méretű TFT-kijelzős érintőképernyőjével, FM-rádiójával, 6 hangszórójával, 2 USB-C csatlakozójával és Bluetooth kapcsolatával egyedülálló szórakoztató élményt nyújt az utazáshoz. Az opcionális Discover Media extra infotainment rendszer pedig azoknak szól, akik hosszabb túrára vállalkoznak a Volkswagen T-Roc Cabriolet-tel, ugyanis 20,3 cm-es (8 colos) kijelzőjével, és Európa térképével nemcsak szórakoztató útitárs, de igazi másodpilóta is lehet egy kabriótúrán. Az opcionális, 6 hangszórós beats hangrendszer pedig tökéletes hangzást teremt a szabad ég alatti autózáshoz.

Biztonság

A T-Roc Cabriolet több vezetést segítő funkcióval is fel lett szerelve. A gyalogosfelismerő funkcióval ellátott "Front Assist" vészfékasszisztens, az ACC adaptív távolságtartó automatika már alapfelszereltségben is elérhető, hogy az autóval utazva mind a sofőr, a mind a környezete biztonságosan célba érjen. Az autóhoz olyan extra asszisztensek is elérhetők, mint az opcionálisan választható "Blind Spot" holttérfigyelő rendszer, a "Park Assist" parkolássegítő rendszer, valamint a forgalmi torlódás asszisztens, melyek segítenek abban, hogy még nagyobb biztonságban, még komfortosabban érje el úticélját.

A vezetés élménye

Az opcionális progresszív kormányzás segít abban, hogy még nagyobb kontrollja legyen a sofőrnek az autó fölött a kanyarokban, így hozzájárul ahhoz, hogy semmi se ronthassa el a vezetési élményt. Nagy húzóerejű TSI benzinmotorjának köszönhetően pedig a T-Roc Cabriolet-tel átélhetjük a sportos vezetés varázsát, de törekedhetünk arra is, hogy alacsonyan tartsuk fogyasztást: mindkét esetben teljes élményt ad a kabrió. Mélyebben fekvő karosszériája biztosítja a kiváló tapadást, ami tovább fokozza a kanyarok adta örömöt egy festői, lankás úton. Az opcionális vezetési profilválasztási lehetőséggel pedig a T-Roc Cabriolet-et mindig az adott helyzethez hangolhatjuk, ECO módban takarékoskodhatunk az üzemanyaggal, COMFORT módban élvezhetjük a vezetés kényelmét, SPORT módban előhozhatjuk a T-Roc Cabriolet sportos énjét, míg INDIVIDUAL módban egyénileg is beállíthatjuk az autót, hogy az a legjobban kiszolgálja a sofőr igényeit.

Ár

Az autó alapfelszereltségben, 1.5 TSI ACT 110KW/150LE motorral, igen kedvező

10 007 510 Ft-os áron érkezik majd a hazai márkakereskedésekbe.