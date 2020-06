Az ikonikus Mercedes 300 SLR előtt tisztelgő modern SLR ritka látvány. Mindössze 2157 darab készült 2003 és 2010 között a McLaren wokingi központjában, holott eredetileg háromezer példányról volt szó. A nagyteljesítményű kupé hosszú motorháztetejével és szárnyas ajtóival eredetiben is lenyűgöző volt, akár az alap, akár a különleges sorozatokról beszélünk.

Utóbbiból pedig volt pár, pl. a McLaren Edition és a 722, nem beszélve a remek Stirling Moss speedsterről és a 722 GT versenyautóról. Ez az igen baljósan kinéző darab az alapsorozat tagja volt 2005-ben, mielőtt a Mansory Batmobilet csinált belőle.

A karbonban fürdő, szénfeketére festett SLR elől 20, hátul 21 colos felniken ül. A Mansory LED-eket tett az oldalsó légbeömlőkbe, melyek akkor kapcsolnak be, amikor az ajtó kinyílik. Belül is ugyanilyen elemek dominálnak, és az autó gyenge pontja is itt van, pontosabban az utólag beépített infotainment rendszer, ami miatt a rádiót takaró SLR logós lapot ki kellett szedni, a középkonzol retrós összképét is rontja, ráadásul komolyan eltereli a sofőr figyelmét a messze ülő érintőképernyő.

A kompresszoros, 5,4-literes V8-ast a Mansory 617-ről 700 lóerőre vitte. Maradt viszont hátsókerék-meghajtású, így nem a legkönnyebben vezethető autó. Gyárilag az SLR 3,8 mp alatt van százon és 10,6 alatt kétszázon, ez valószínűleg a tuningoltnak gyorsabban megy. Az itt bemutatott darab amúgy egy holland kereskedőtől vásárolható meg „remek állapotban”, 34 349 km-rel. Az ára? Csupán röpke százmillió forintnyi euró.

