A koronavírus-járvány a legtöbb céghez hasonlóan a McLarent is felkészületlenül érte. A wokingi márka pénzügyi várakozásai összeomlottak a járvány következtében, így gyáruk és történelmi gyűjtésük jelzálogosítására kényszerültek, illetve 1200 brit alkalmazottat bocsáthatnak el költségcsökkentés céljából.

Szerencsére van fény az alagút végén és egy új szabadalmi kérelem mutatja ezt meg, ami a McLaren felállásának új tagját rejtheti. Az először a The Grand Tour Nation által talált iratok szerint a cég a Sabre nevet védette le az Egyesült Államokban, de mire fel?

Természetesen ilyen korán még csak találgatni tudunk. A szuperautó-gyártó már leszögezte, hogy „se most, se máskor” nem fognak SUV-t gyártani, úgyhogy ezt ki is húzhatjuk. Egy előlmotoros McLaren? Nem hangzik rosszul, de ne már, sosem lesz ilyen.

Ez a talán egyetlen értelmes tippet hagyja, avagy a P1 után érkező új csúcsmodellt. A The Grand Tour Nationnél is erre a következtetésre jutottak, de természetesen ez továbbra is csak egy tipp. Amíg nincs hír prototípusról, vagy a márka nem mond valamit, csak ennyit tudunk mondani.

A sabre szablyát jelent, ami „egy egyélű ívelt pengéjű kard, amelynek a külső éle ki van élesítve” a Wikipedia szerint. Nem vagyunk kardszakértől, de látunk hasonlóságot az újabb McLaren modellek fényszóróinak alakja és a szablyák között. Véletlen? Ki tudja.

A McLaren újabb taggal bővítette a Super Series modellcsaládot, a 765LT-vel. A sorozat csúcsragadozójának számító, nemrég bemutatott modellről egy rövid bemutatót is készítettek.