Csak idő kérdése volt, hogy a Fiat lerántsa a leplet az elektromos 500-as ferdehátú verziójáról, miután korábban kabrióként már megmutatták a világnak, és el is jött az az idő. Ahogy a kabrió, úgy az új verzió is a különleges La Prima sorozat árusításával indul, panorámatetővel és háromféle színben. Az alapfelszereltség részeként LED-fényszórók, 17-colos alufelnik és környezetbarát bőrborítás is kapható lesz.

A Fiat 500 elektromos hajtáslánca egy 42 kWh-s akkucsomagot és egy 116 lóerős villanymotort párosít 320 km-es hatótávval a WLTP mérések szerint. 0-ról 100 km/h-ra 9 mp alatt ér el, a végsebesség pedig 149 km/h-ban van meghatározva.

A Fiat egy 85 kW-os fedélzeti gyorstöltőrendszert is ad a modellhez, ezzel 35 perc alatt tölthetjük 80%-ra, mivel egyen- és váltóáramú töltőkkel is kompatibilis. Az olasz cég kétfajta otthoni töltőt is kínál a csomagban, ezek 3, illetve 7,4 kW-osak és nem igénylenek külön telepítést, az erősebb pedig hat óra alatt feltölti a modellt.

Az új Fiat 500-as emellett az első a kategóriában, aki 2-es szintű önvezetői technológiával büszkélkedhet, és az FCA első modellje, melybe az UConnect5 infotainment rendszer került 10,25 colos képernyővel és vezeték nélküli hozzáféréssel az Apple CarPlayhez, illetve az Android Autóhoz. A Fiat 500 La Prima értékesítése hazánkban októberben kezdődik jelen állás szerint.

