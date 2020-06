A Rimac Automobili befejezte második gyártósorának építését, amely az elektromos C_Two hiperautó szülőhelye lesz. Az új gyártósor a cég nemrég megnyitott, veliko trgovišćei gyárában található, vele a Rimac felgyorsíthatja a C_Two gyártási folyamatát, ami szükséges a hitelesítési folyamathoz.

Galéria: Rimac C_Two Production Line

8 Fotó

A Rimac így kb. öt hét alatt készít el egy prototípust, ami megfelezi az előző felállás gyártási idejét. Teljes kapacitáson a gyártósor négy autót készít el havonta. Eddig a cég négy korai prototípust készített el, de a hitelesítéshez 13, vagy több tesztmodellre van szükségük, plusz 10 sorozat előtti darabra. A horvát elektromos hiperautógyártó szerint ezek nagy része már idén kész lesz.

A Rimac emellett azt is elmondta, 2021-ben az első vásárlók is átvehetik új autójukat. Ez az időpont eredetileg 2020 lett volna, de a koronavírus változtatott a terveken és a modell végső nevének és verziójának bemutatóját is arrébb tolta.

Mate Rimac alapító és vezérigazgató elmondta: „Míg egyes autók a gyártósorról egyenesen töréstesztre mennek, más daraboknak másféle teszten kell átesniük, mielőtt falhoz vágjuk őket. Csupán pár prototípus lesz, akik nem lesznek összetörve. A prototípusgyártás felpörgetéséhez az új gyártósor nélkülözhetetlen volt, és abban is segít, hogy jövőre már a vásárlókhoz is eljussanak a példányok."

Az eredeti Rimac C_Two hiperautó konceptet még 2018-ban mutatták be igen komoly adatokkal: Négy villanymotorja összesen 1888 lóerőt és 2300 Nm-es nyomatékot generál, 120 kwh-s akkucsomagja van, 1,9 mp alatt van százon és 412 km/h a végsebessége.

