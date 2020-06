A Ferrari igen elfoglalt mostanában. Egy új V6-os tesztelése mellett egyéb reklámfilmeket forgatnak, és az elkövetkező hónapokban még fognak durrogtatni, hisz két új autó is érkezik tőlük. Eközben a cég birtokában álló fioranói pálya prototípusok tesztelésénél, úgy néz ki, többre is való, hisz nemrég egy SF90 Stradale is kint volt reklámfilmet forgatni.

A kamerásautó szerepét szerényen egy Fiat 500L töltötte be, ami maga annyiba kerül, mint a Ferrari első sorozatgyártott hibridjének egy kiegészítője. A pálya egyik kanyarjába farolva érkezik a Stradale, bizonyítva, hogy egy összkerékmeghajtású modellnek is ki lehet dobni a hátulját.

Egyesek szerint egy Ferrarit megcsúsztatni unalmas lehet, tekintve, milyen technológiai csodák állnak az SF90 Stradale rendelkezésére, de a farolás szórakoztató, mindegy, milyen logo van az autón. A tavaly május végi bemutató óta amúgy sem sokat láthattuk a maranellói hibridet, úgyhogy épp ideje volt, hogy lássuk körbetáncolni egy pályát.

A két új modell egyike az SF90 Spider lehet, ami kb. az egyetlen módja annak, hogy az autót még vonzóbbá tegyék. Ő egy másik kabriót követhet, a 812 GTS-t, mely a Superfast nyitható tetejű változataként szolgál. Ha pedig már szóba került, utóbbi V12-esének egy erősebb változata is idén debütálhat a másik idénre tervezett modellel együtt.

A Ferrari a 2019-es, jobban megnyomott évét egy új Grand Tourer bemutatásával zárta, ez a Roma: