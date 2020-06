A netes kereskedelmi óriás, az Amazon a hírek szerint 1,2 milliárd dollárt (kb. 360-370 milliárd forintot) fizet a Zoox önvezető technológiát fejlesztő startupért, ami mutatja, mennyire komoly tervei vannak a cégnek az ágazattal.

Névtelen források jelentették először a The Informationnek az üzletet, amelyet az Amazon tegnap hivatalosan is bejelentett, ám a pontos összeget nem tették közzé – nem is szokásuk. A Financial Times azonban két, az ügyhöz közel álló forrásra hivatkozva írta meg az 1,2 milliárdos vételárat. Ezen források egyike szerint a két cég egy önjáró telekocsiflottát hoz majd létre, így szállva szembe a Google Waymo szolgáltatásával.

Egyes elemzők szerint azonban az Amazon saját futárszolgálatában használná majd fel a technológiát, miután a Rivianban és egy másik önvezető startupban, az Aurorában is részesedést vásároltak. Az üzlet alapján a Zoox befektetői visszakapják a pénzüket, sőt, egyesek még többet is.

A Zoox 2014-ben alapult, 2018. júliusában értékét 3,2 milliárd dollárra becsülték. A cég idén indította volna saját ride-sharing szolgáltatásának tesztjét, de a koronavírus-járvány ezt megakadályozta, sőt, elég komolyan érintette őket, mivel 100 alkalmazottól meg kellett válniuk áprilisban.

A Bentley 2020 elejét egy új, különleges sorozattal akarja megnyomni, ez a 12 darabban elérhető barchetta teljesen a leendő tulajdonosok szájíze szerint módosítható.