Sok kémfotó és kiszivárgott információ után az új BMW M3-as idén végre bemutatkozik. A rajongók már a 3-as sorozat debütje óta várnak rá, úgy néz ki, nem kell már sokáig, legalábbis a BMW M posztolt egy kedvcsináló videót.

A videóban Christian Flessa, a BMW M menetdinamikai rendszerekért felelős részlegének vezetője mutatja be nekünk az M3 prototípusát. Ezen még mindig álca van, de érdekes részletek derülnek ki az autóról és a kulisszák mögé is betekinthetünk.

Kezdésnek a feliratok alapján kiderül, hogy a fogyasztási számokat a hátsókerék-meghajtású, automata váltós darab alapján mérték, azaz tényleg lesz hátsókerekes verzió. A valószínűleg Pure névre hallgató változatba egy hatsebességes kézi váltó is érkezhet és a Pure még a kizárólag összkerék-meghajtású, automata váltós Competition előtt jön.

Galéria: BMW M3 teaser

4 Fotó

Az autó mindkét verzióját egy biturbós sorhatos hajtja, ami az X3 M-ben és az X4 M-ben is bizonyított. A Pure esetében ez valószínűleg 480 lóerőt generál, míg a Competition 510-et kap belőle.

A videóban láthatjuk, ahogy közúton és a hírhedt Nürburgringen is tesztelik a kocsit. Mivel ezzel már hivatalos teaser is jött, a bemutató már a küszöbön lehet, és bár hivatalos megerősítés nincs, a BMW M vezérigazgatója, Markus Flasch egy Instagram-videóban elejtette, hogy az M3 és az M4 is szeptemberben lesz leleplezve.

A Lumma egy roppant látványos, de emellett igen drága karosszériacsomagot tervezett a BMW X7-re, melynek piacra dobásával egy rövid videót is közzétettek, hogy lássuk, miként fest menet közben.