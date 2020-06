A Bugatti Chironnak számos változatát legyártották az elmúlt években a rekordot döntő Super Sport 300+-tól a pályaorientált Pur Sporton át az olyan sorozatokig, mint a Divo, a Centodieci vagy a La Voiture Noire.

Négy évvel a gyártás kezdete után azonban még mindig nincs roadster változat, ami folytathatná a Veyron Grand Sport hagyományait. A Bugatti eleinte azt mondta, nem is lesz, de a The Supercar Blognak most források elejtették, hogy egy szerencsés vásárló számára mégis elkészül.

Galéria: Bugatti Chiron Roadster rendering

A részletek szűkösek, de a nyílt tetejű Chiront egy különleges, egydarabos sorozat részeként kínálják. Természetesen jóval drágább lesz, mint az eredeti a maga egymilliárd forint körüli árával. A The Supercar Blog forrásai szerint kilencmillió euró, azaz valahol 3 milliárd forint körül alakul majd, amivel talán még a Centodiecinél is többe kerülne. De nem ez lesz a legdrágább Bugatti: A La Voiture Noire 18 millió dolláros (5,5 milliárd forint) áron kelt el.

Az eredetihez hasonlóan a roadsterbe is a 8,0-literes, 16 hengeres motor kerül majd 1500 lóerejével. Ezzel ő lenne a leggyorsabb kabriók egyike valaha. A magas ár és a limitált kiadás alapján azonban biztos lesz még valami különlegessége.

Valószínűleg a stílusa lesz erre az egyedre szabva, akár egy olyan, ívelt szélvédőt is kaphat, amilyen a Veyron Barchetta koncepten volt. A Veyron Grand Sport csupán 150 egységben készült el, de a tető nélküli Chiron ennél jóval ritkább darab lesz.

A cikkben található galéria egy még 2018-ban készült rajongói modellről van, nem a Bugatti műve.

